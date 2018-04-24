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Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

IHAAW204853-ASA/24-04-2018 - Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. 24.04.2018 20:48:53 TSI NNNN

IHAAW204853-ASA/24-04-2018

- Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.

24.04.2018 20:48:53 TSI
NNNN

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