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Erbil Valiliği'ne saldırılanlar etkisisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

  KUZEY Irak Kürt Yönetim Bölgesi Başkenti Erbil Valiliği'ne bu sabah saatlerinde, bir güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirek, valilik binasına giren 3 kişi, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ERBİL, (DHA)- KUZEY Irak Kürt Yönetim Bölgesi Başkenti Erbil Valiliği'ne bu sabah saatlerinde, bir güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirek, valilik binasına giren 3 kişi, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Erbil Asayiş Müdürü Tarık Nuri, saldırganların terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceğini söyledi.
Erbil Valiliği'ne bu sabah saat 07.12'de silahlı 3 kişi, valilik binasında güvenlik önlemi alan bir polisi etkisiz hale getirerek, binaya girip içeridikilerini rehin aldı. Olayın yaşanması üzerine Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güvenlik güçleri, rehineleri kurtarmak ve saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda, 3 saldırgan etkisiz hale getirilmesiyle valilik binası kontrol altına alınarak, rehineler kurtarıldı.
Erbil Valisi Newzad Hadi, 3 saldırganın polis ve asayiş güçleri tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Durum normale döndü, huzur sağlandı. Bu tür saldırıların başkentte huzur ve güven ortamını bozamayacak" dedi.
Operasyonun ardından bir açıklama yapan Erbil Asayiş Müdürü Tarık Nuri, valilik binasına saldıranların kimliklerinin belirlendiğini ifade etti. Saldırganların güvenlik güçlerinin operasyonuyla öldürüldüğünü dile getiren Nuri, "Valilik binasına saldıran kişiler Erbil nüfusuna kayıtlı" diye konuştu. Nuri ilk belirlemelere göre saldırganların terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceğini de sözlerine ekledi.

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