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Erciş, şehidini ebediyete uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Şırnak’ta, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in cenazesi on binlerin katıldığı bir törenle memleketi Van’ın Erciş İlçesinde ebediyete uğurlandı.Ercişli 44 yaşındaki 3 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Erciş’e getirildi.

Şırnak’ta, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in cenazesi on binlerin katıldığı bir törenle memleketi Van’ın Erciş İlçesinde ebediyete uğurlandı.
Ercişli 44 yaşındaki 3 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Erciş’e getirildi. Şehit için Çınarlı Caddesi Hazreti Ömer Camisi önünde öğlen namazı öncesi bir tören düzenlendi. Törene, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazının Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından kıldırılmasının ardından, şehit için helallik istendi. Şehidin naaşı daha sonra tekbir ve dualar eşliğinde ambulansa konularak Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Seyyid Muhammed Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında defnedildi.

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