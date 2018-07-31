Erciş'te 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş İlçesi'nde polisin eve düzenlediği operasyonda 35 bin 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, ilçenin Yeşilova Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen 35 bin 9 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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