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Erciş’te asayiş olayları

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde değişik olaylara karışan 2 kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kışla Mahallesi’ndeki hayvan pazarı içerisinde meydana gelen yankesicilik olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Van’ın Erciş ilçesinde değişik olaylara karışan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kışla Mahallesi’ndeki hayvan pazarı içerisinde meydana gelen yankesicilik olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olan A.K. isimli şahıs yakalanarak, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, 7 farklı suçtan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.B. isimli şahıs ise, Aşağı TOKİ adresindeki ikametinde yakalandı. İ.B., Erciş Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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