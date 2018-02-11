Erciş’te kaçakçılıkta kullanılan otomobil alev topuna döndü

Van’ın Erciş ilçesinde kaçakçılıkta kullanılan özel otomobil, kazanın etkisiyle alev topuna döndü.
Edinilen bilgilere göre, Van’dan Erciş istikametine gelmekte olan H.K. yönetimindeki 04 D 1864 plakalı hususi otomobil, Ünseli Mahallesi çıkışında jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Erciş’e kadar gelen otomobil, Sanayi Kavşağı girişinde kontrolü kaybedilerek refüje çarptı. Çarpmanın etsiyle bir anda alev topuna dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, H.K. isimli şahıs ise hafif yaralandı. Gözaltına alınan sahsın ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
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