Erciş’te kardeş kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Beyazıt Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada; Y.Ş., öz kardeşleri M.N.Ş.’yi karnından, M.Ş.Ş.’yi ise bacağından bıçakla yaraladı. Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşlerden M.N.Ş. yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.Ş.Ş.’nin tedavisi ise devam ediyor.
Olayın ardından çalışma yapan polis ekipleri. Y.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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