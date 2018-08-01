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Erciş'te PKK operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş'te PKK operasyonu: 23 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz -1 Ağustos tarihlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 16 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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