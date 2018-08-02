Erciş'te terör operasyonu: 16 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilenlere yönelik, 31 Temmuz - 01 Ağustos 2018 tarihlerinde, 'Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Serkan Angay Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 1 av tüfeği, 10 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 27 av tüfeği fişeği, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 8 cep telefonu, 1 taşınabilir bellek, çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
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