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Erciş’te terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 19:07 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir/mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, silah, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütüne yardım-yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden, 8 Şubat 2018 günü Ekiciler Mahallesinde 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi.

Erciş’te terör operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir/mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, silah, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütüne yardım-yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden, 8 Şubat 2018 günü Ekiciler Mahallesinde 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alınmış olup söz konusu aramalarda; 1 adet av tüfeği, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet kitap (PKK/KCK terör örgütünün propagandasına yönelik), 3 adet flaş bellek, 3 adet cep telefonu, 1 adet gaz maskesi, 4 paket sargı bezi, 2 adet serum takma aparatı, 6 adet enjektör, 8 paket ilaç ele geçirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında; Ekiciler Mahallesi kırsalında, teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edilmiş olup söz konusu sığınak içerisinde yapılan aramada, 1 adet gaz maskesi, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet demir testeresi, 1 adet el çapası, 1 adet kova ele geçirilmiş ve söz konusu sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Erciş’te terör operasyonu

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