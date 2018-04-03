Erciş’te terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün kullanıldığı tespit edilen 2 sığınak imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik aralıksız devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında; 03 Nisan 2018 günü, Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde icra edilen “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik” operasyonu sonucunda; teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde, EYP yapımında kullanılan 4 adet tüp, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile elektronik malzeme bulunan 2 adet sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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