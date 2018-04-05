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Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 adet sığınak, EYP yapımında kullanılan 16 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 35 adet pil, bol miktarda gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 adet sığınak, EYP yapımında kullanılan 16 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 35 adet pil, bol miktarda gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlar devem ediyor. Devam eden operasyonlar kapsamında; 4 Nisan 2018 günü, Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde; EYP yapımında kullanılan 16 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 35 adet pil, 68 rulo bant, 2 adet akü, 60 adet elektrik bandı, 8 rulo koli bandı, 3 kilo çivi, 1 adet tel makası, 1 çift eldiven ile asında, 700 kilo un, 175 kilo küp şeker, 30 kilo tuz, 275 kilo kuru bakliyat, 105 kilo makarna ve 50 paket hazır çorba bulunan çok miktarda gıda malzemesi ile muhtelif yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

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Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
2 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
3 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
4 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
5 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
6 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
7 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
8 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
9 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
10 / 10

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 7 sığınak imha edildi
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