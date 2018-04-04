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Erciş’te yasadışı bahis operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinin bodrum katında tombala oynatmak suretiyle kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Beyazıt Mahallesi Kasaplar Çarşısı civarında tombala oynatılarak kumar oynadığı belirtilen bir iş yerinin bodrum katında operasyon düzenlendi.

Erciş’te yasadışı bahis operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinin bodrum katında tombala oynatmak suretiyle kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Beyazıt Mahallesi Kasaplar Çarşısı civarında tombala oynatılarak kumar oynadığı belirtilen bir iş yerinin bodrum katında operasyon düzenlendi. İş yerinde çok sayıda tombala oyun kartı, tombala oyununun oynandığı içerisinde numaralı ve renkli topların bulunduğu şeffaf camlı oyun makinesi, oyun makinesine ait hava üfleme cihazı, renkli çok sayıda tombala pulu ve tombala topları, oyun makinesinde dönen topların görüntüsünü çeken bir adet kamera ve görüntülerin tombala oynayanların izlemesi için aktarıldığı iki adet tüplü televizyon, bir adet mikrofon ele geçirildi. Ayrıca bu adreste tombala oynadıkları tespit edilen kişilere yasa dışı yolla bahis (kumar) oynamaktan 40 kişiye 259’ar TL olmak üzere toplamda 10 bin 360 TL idari para cezası yazıldı.
Bahse konu iş yeri işleten şahıslar hakkında 4207 sayılı kanun gereği kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade etmekten gerekli idari işlemler de yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda ayrıca, M.S.C. isimli şahıs üzerinde 35 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucudan adli işlem yapılırken, M.S. ve M.A. isimli şahıslar hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma açıldı.

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