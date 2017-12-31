Erdek açıklarında deprem 1

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti
Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...
Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum