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Erdek Zeytin Tarım Kooperatifi eski veznedarına zimmet suçlaması

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 15:45 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin eski veznedarı Mahmut S.'nin, kooperatif hesabından 311 bin 256 lirayı zimmetine geçirip, kaçtığı iddia edildi.

S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu, kooperatif ortağı üreticileri bilgilendirmek amacıyla zimmet iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kooperatifin eski veznedarı Mahmut S.'nin, kooperatif hesabından 311 bin 256 lirayı zimmetine geçirdiği iddia edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifimizde, müdürlüğümüzce, 12 Ekim 2017 tarihinde yapılan hesap kontrollerinde, Mahmut S.'nin veznedar olarak çalıştığı döneme ait kasa işlemlerinde usulüne uygun olmadığı değerlendirilen kayıt ve işlemlerle karşılaşıldı. Bunun üzerine 13 Ekim 2017 tarihinde genel müdürlüğümüzden teftiş kurulu görevlendirilmesi talep edildi. Teftiş kurulu tarafından yapılan kontroller sonunda kooperatif eski veznedarı Mahmut S.'nin 311 bin 255 lira 39 kuruş tutarındaki kooperatif parasını hesaplar arası aktarımlar yaparak zimmetine geçirdiği tespit edildi. Marmarabirlik Hukuk Müşavirliği tarafından Mahmut S. hakkında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kooperatifimizin uğradığı maddi zararın sorumludan tazmin edilmesi için de Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."

Zimmetine para geçirmekle suçlanan Mahmut S.'nin kayıplara karıştığı belirtildi.

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