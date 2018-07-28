Erdek'te otomobil börekçiye girdi

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil börekçiye girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fahriye K. yönetimindeki 16 YG 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobilin ön tarafı ise, cadde üzerindeki börekçi dükkanına girdi. Dükkanda ve otomobilde hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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