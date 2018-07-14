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Erdek'te zincirleme kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde TIR, otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Tuncar ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde TIR, otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Erdek İlçesi Düzler Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Çeşmeci yönetimindeki 35 EAS 21 plakalı ayçiçek yağı yüklü TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bahattin Tunç yönetimindeki 10 ADN 82 plakalı otomobil, Şaban Doğan yönetimindeki 41 U 3224 plakalı kamyon ve 10 TJ 810 plakalı otobüse çarparak yan yattı. Kazada, TIR şöförü Hüseyin Çeşmeci ile kamyon şoförü Şaban Doğan yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Erdek'te zincirleme kaza: 2 yaralıErdek'te zincirleme kaza: 2 yaralı
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