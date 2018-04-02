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Erdemir’de vinç operatörü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de (Erdemir) müteahhit firmada çalışan vinç operatörü üzerine demir parçaların düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Kaza Gülüç Beldesi Çengel Burnu mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de (Erdemir) müteahhit firmada çalışan vinç operatörü üzerine demir parçaların düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza Gülüç Beldesi Çengel Burnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kullandığı vinç ile söküm işlemi yapan Fatih Emin Erdoğan, bomun kırılması sırasında kendisini kabinden dışarı attı. Bu sırada üzerine düşen demir parçalar nedeniyle ağır yaralanan Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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