HABER

'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları, 25 gündür devam ediyor.

'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları, 25 gündür devam ediyor. Arama çalışmalarına, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılan komando taburu 'Erdemler' de destek veriyor.
Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 25 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, geride kalan 25 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili şüpheli bulunan ve 'Traktörden düştü öldü, gömdüm' dedikten sonra ifade değiştirerek kızının nerede olduğunu bilmediğini söyleyen baba Burhan ile anne Dilek Atış 23 Temmuz'da tutuklanarak Zile Cezaevi'ne konuldu. Evrim'in anne ve babası ile yakınlarının cep telefonları incelemeye alındı ancak bir sonuç çıkmadı.
'KADERİMİZ BÖYLE İMİŞ'
Evrim'den hiçbir haber alamadıklarını söyleyen babaanne Sati Atış, "Bugün 25 gün oldu. Bir haber yok. Herkes arıyor. Ne olur ya ölüsü ya dirisi bulunsun. Biz hiç kimseye bir şey yapmadık. Bizim suçumuz yok. Hiçbir haber yok. Kaderimiz böyle imiş. Ya çocuğumuzun ölüsü ya da dirisi. Artık yeter, çekemiyoruz. Hiçbir insan evladına kıyabilir mi, hiç aklınız kesiyor mu, tüyüne zarar gelsin ister mi evladının?" dedi.
ERDEMLER DE EVRİM'İ ARIYOR
Bir süre önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılıp büyük başarılar sağlayan ve 1 hafta önce taburlarına dönenen Turhal ilçesinde konuşlu 'Erdemler' diye anılan komando taburu da, kayıp Evrimi arama çalışmalarına katıldı. Fakat yapılan çalışmalarda Evrim'e ait bir ize rastlanmadı.

FOTOĞRAFLI

'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldüİnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
Samsun'da genç kız pompalı tüfekle vurulduSamsun'da genç kız pompalı tüfekle vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

İlginizi Çekebilir

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

İzmir'de yeğen dehşeti!

İzmir'de yeğen dehşeti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.