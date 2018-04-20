Erdemli’de kaybolan Alzheimer hastası Tarsus’ta bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 4 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan yaşlı adam, Tarsus ilçesinde bulundu.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu Asayiş Tim Komutanlığı ekipleri Çamtepe kontrol noktasında planlı görevi sırasında bir kadın gelerek Mehmet Bayram isimli Alzheimer hastası yaşlı eşinin Erdemli ilçesinden kaybolduğunu söyledi. Kadının elindeki bir fotoğraf göstermesi üzerine jandarma ekipleri şahsın fotoğrafını Tarsus İlçe Jandarma iletişim grubuna iletti.

Jandarma iletişim hattındaki fotoğraftan şahsı tanıyan Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının bir görevlisi, Bayram’ı 3 gün kadar önce Yenice’de bulunan Özel Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde gördüğünü bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaşlı adamın eşini bakım merkezine götürdü. 16 Nisan’dan bu yana kayıp olan Mehmet Bayram, merkezden çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi.