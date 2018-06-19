HABER

Erdemli'de yıldırım düştü 32 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 32 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erdemli'de yıldırım düştü 32 hayvan telef oldu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 32 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Özkan Özer, sağanak yağış nedeniyle koyunlarını Kadılı mevkisindeki ahırın yanındaki ağaç altına toplayıp, evine gitti. Bir süre sonra hayvanların bulunduğu yerin yakınına yıldırım düştü. Sürüdeki 50 küçük baş hayvandan 32'si telef oldu. Olay sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Erdemli'de yıldırım düştü 32 hayvan telef olduErdemli'de yıldırım düştü 32 hayvan telef oldu

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Adli Tıp: Üniversiteli Feray'ın ölümünde, silah uzaktan ateşlenmişAdli Tıp: Üniversiteli Feray'ın ölümünde, silah uzaktan ateşlenmiş
Ataşehir'de broşür kavgası: 2  yaralıAtaşehir'de broşür kavgası: 2  yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.