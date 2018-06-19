Erdemli'de yıldırım düştü 32 hayvan telef oldu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 32 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Özkan Özer, sağanak yağış nedeniyle koyunlarını Kadılı mevkisindeki ahırın yanındaki ağaç altına toplayıp, evine gitti. Bir süre sonra hayvanların bulunduğu yerin yakınına yıldırım düştü. Sürüdeki 50 küçük baş hayvandan 32'si telef oldu. Olay sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.
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