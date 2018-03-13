Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı

Kameralara yansıyan görüntülerde, koruma polislerinin Kısıklı’daki konutuna gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yolu açtığı görülüyor. Bu sırada kayda giren otomobildekilerin “Reis geliyor reis. Bence Kısıklı’ya gidiyor” dediği duyuluyor.

İHA'nın haberine göre kayıt devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracının geçmesiyle heyecanlanan araçtakilerin ‘Cumhurbaşkanı geçiyor. Bas bas” dediği duyuluyor. Kısa bir süre ilerleyen sürücünün önündeki aracı son anda fark ederek fren yaptığı ve duramayarak araca hafif şekilde arkadan çarptığı görülüyor.