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Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı n konvoyunun yanında geçtiğini gören sürücü heyecanlanarak kaza yaptı. Konvoyu görüntülemeye çalışan sürücünün, kaza anı kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, koruma polislerinin Kısıklı’daki konutuna gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yolu açtığı görülüyor. Bu sırada kayda giren otomobildekilerin “Reis geliyor reis. Bence Kısıklı’ya gidiyor” dediği duyuluyor.

İHA'nın haberine göre kayıt devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracının geçmesiyle heyecanlanan araçtakilerin ‘Cumhurbaşkanı geçiyor. Bas bas” dediği duyuluyor. Kısa bir süre ilerleyen sürücünün önündeki aracı son anda fark ederek fren yaptığı ve duramayarak araca hafif şekilde arkadan çarptığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
koyun tipi gerizekalılık
ödesin artık masrafınızı cumhurbaşkanınız
BETER OLSUN...
Ne istedilerse verdim diye itiraf eden kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu
bastılarmı
Neler yaptırıyor "Reis" sevgisi insanlara... Allah (c.c.)'a şükür kaza büyük değilmiş ama dikkatli olmak lâzım gelir tabi.
ne mallar var şu dünyada...
Ne kadar aşşağilık oldu bu millet.Kaza yapanlara seviniyorlar. Suçlarıda seçilmiş kendi cumhurbaşkanını sevmek.Bunları yazanlar Türk milleti mensubu olamaz.
koyunların hepsi böyle
ne kazası ben kaza görmedim ?? çarpma dürtme bile yok..trafik var diye durmuş inmiş arabadan..ciddi ve tarafsız haber bekliyorum..çok şey mi istiyorum arkadaşım
senin gibi gozlerini kapatan bir kesim var gormuyorsuzunuz zaten hicbiseyi sorun da orda
şu yorumları uazan klavye ödlekleri karşımıza çıkmıyor ki ağzını surqtını sklim.. ölün lan ölün bu millet o adamı baş tacı yapıyor siz ayak tozu bile olamazsınız..
Yağcılık ve yalaklıkta sınır tanımaz oldu millet....
BASİT BİR OLAYDAN NEFRET VE HAKARET ÇIKARAN ÜLKEN,İN GEREKSİZ İNSAN MÜSVEDDELERİ HERZAMANKİ GİBİ KLAVYE BAŞINDA HÖNKÜRNEYE DEVAM EDİYOR..SADECE HEYECENLANMA VE DİKKATSİZLİK DAHA NE ANLAMLAR ÇIKARTIYORSUNUZ KALPLERİNİ NEFRET KAPLAMIIŞ BEY,İNLERİ YANMIŞ TERBİYESİZLER..
kazamı yapmış ? hani nerde? bu nasıl haber? laf olsun diyemi haber yapıyorsunuz? basitleşmeyin!
Allah akıl fikir herkese !!!
Allahtan başka kimseden korkumuz yok diyor, alnımız ak diyor ama onlarca araçlı konvoyla geziyor. Camiye bile yüzlerce korumayla gidiyor... Elin adamları kendisini seçen halkın içinde elini kolunu sallayarak geziyor selamlaşıyor sporunu yapıyor nedenn çünkü içleri rahat çünkü kendilerinden eminler
Adamı görmek bile kaza bela :)
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