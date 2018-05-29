Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi?" sözleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Erdoğan, ayrıca İnce'ye 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın başsavcılığa verdiği dilekçede, Muharrem İnce'nin dün Balıkesir mitingindeki yaptığı konuşmalara yer verildi. İnce'nin mitingdeki "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi?" sözlerinin, Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır saldırı ve tümüyle asılsız olduğu belirtilen dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtildi.
'FETÖ'NÜN AMACINA HİZMET ETMEKTEDİR'
Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan haksız ithamların, FETÖ'nün amacına hizmet ettiği belirtilerek, "Şüpheli, FETÖ ile mücadeleye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi adaylık süresince tüm mesaisini FETÖ ile mücadele eden kişi ve kurumları asılsız ithamlarla yıpratmaya çalışmaktadır" denildi. Dilekçede, İnce'nin açıklamalarının, 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulanarak, soruşturma açılması istendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı sözleri nedeniyle Muharrem İnce'ye 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı da belirtildi.
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