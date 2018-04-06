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Ereğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, park halindeki TIR ve kamyonette toplam 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ereğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, park halindeki TIR ve kamyonette toplam 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde duran TIR ve kamyonette kaçak sigara olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, iki araçta yaptığı aramada 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücüler S.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.

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Ereğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildiEreğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildiEreğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

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