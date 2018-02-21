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Ereğli'de 200 polisli uyuşturucu denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kullanımına karşı arka sokaklar ve metruk binalarda denetim yapıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kullanımına karşı arka sokaklar ve metruk binalarda denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narko ilçe' adı verilen uygulamada ilçe merkezi, mahalleler ve ara sokaklardaki kafe, çay ocağı, sokak, cadde, metruk binalar didik didik arandı.Denetime narkotik köpeği de katıldı. Binaların içinde ve çevresinde bulunan kişilerin üzerleri arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, öncelikle metruk binalar, uyuşturucu ve narkotik madde kullanıldığını düşünülen yerler yada uygulama yaparken görülebilecek, fark edilebilecek yerlerde denetim yapmak olduğunu söyledi. Denetimde görevli polis memurlarına bir konuşma yapan Kuyu, "Bu tip suça meyilli insanlar üzerinde farkındalığımızı artırmak esas amacımız bu. Diğer amacı da bu tip uyuşturucu maddeleri kullanan şahısların bunları kullanmasının önüne geçmek. Buradaki amacımız o. Buna yönelik uygulama yapacağız. Gizli saklı yok. Herkes her yere girecek, her deliğe gireceğiz. Her delikteki pisliği bulacağız ve gerekli işlemimizi yapacağız" dedi. Denetimin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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