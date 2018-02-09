Ereğli’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Mütahir Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Halit Ramazan Ş.,(30) Hasan Ş.(28) ve Bülent N.(32) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştire şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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