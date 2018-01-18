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Ereğli'de dalgalar sahildeki iş yerlerine zarar verdi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 22:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

EREĞLİ'Yİ FIRTINA VURDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle Bozhane mevkiindeki bazı iş yerleri kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahipleri, suyla dolan dükkanlarının içini temizledi. Limandaki 8 tekne fırtına nedeniyle battı. Bazı vatandaşlar, sudaki teknelerini karaya çekmek için büyük mücadele verdi. Balıkçılardan Turgut Aydoğdu, balık adam kıyafetlerini giyerek denize atladı. Aydoğdu, denizde sürüklenen bir bota ip bağlayarak karaya çekilmesini sağladı. Tekne sahibi Hakan Tammis, "Tekneleri emniyete almaya çalışıyoruz ama ne kadar alırız bilemiyorum. Denizdeki teknelerin çoğu buradan gitti. Allah yardımcımız olsun. Yazık günah teknelere" dedi.

ZONGULDAK'TA DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Zonguldak'ta akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahil kenarındaki iş yerlerini sular altında bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi'nde duvarlara vurarak yükselen dalgalar, sahil kenarındaki iş yerlerine zarar verdi. İş yerlerine giren sular, çalışanları tarafından temizlendi. Yürüyüş yolu da su ve denizden gelen çöp yığınlarıyla doldu.

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