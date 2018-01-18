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Ereğli'de dalgalar sahildeki iş yerlerine zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 12 saat önce

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, sahilde bulunan iş yerlerine zarar verdi.

İlçede gün boyu devam eden yağmur ve rüzgar nedeniyle sahil bandında dalgalar, yürüyüş yoluna kadar girdi. Sahil bandındaki duvarlara vurarak yükselen dalgalar işyerlerine zarar verdi. Sahildeki yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkanlarda hasar meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde iş yerlerine güçlükle giren dükkan sahipleri, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Dükkanındaki eşya ve malzemelerin kullanılamaz hale geldiğini, mağdur olduklarını belirten Selime Yılmaz, "Dalgalar yükselince sular iş yerlerimize girdi. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. 600 lira kira veriyorum. Belediyeden destek bekliyoruz" dedi.

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