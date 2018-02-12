Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Furkan Çoban'ın (26) kullandığı 67 TV 509 plakalı otomobil, Çağdaş İşçioğlu (35) yönetimindeki 67 UG 791 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile Sinem Cebesoy (25) ve Ayçanur İşçioğlu (20) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Cebesoy ve İşçioğlu, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Bu sırada iki sürücü arasında çıkan 'kırmızı ışıkta geçtin' tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Kaza anını anlatan sürücülerden Furkan Çoban, kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, diğer araç sürücünün ise kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Araç sürücüleri Furkan Çoban ve Çağdaş İşçioğlu da yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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