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Ereğli'de kayıp alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar'ı (74) arama çalışmaları devam ediyor.

Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 3 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Bugün akşam saatlerinde Ereğli ilçe merkezinde devam eden arama çalışmalarına Alaplı ilçe belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de katıldı.

İtfaiye müdürü Sinan Taşkın ve 6 itfaiye personeli ara sokaklarda ve atıl binalarda arama yaptı. Alaplı İtfaiyesi Müdürü Sinan Taşkın, Havadar'ın mesai arkadaşları Çetin Güler'in akrabası olduğunu belirterek, "Belediye başkanımız Nuri Tekin'in de onayıyla gönüllü olarak arama çalışması yapıyoruz. İnşallah kendisini sağ salim bulacağız" dedi.

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