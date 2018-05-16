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Ereğli'de tekme ve yumruklu laf atma kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Ereğli'de tekme ve yumruklu laf atma kavgası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam eşinin yanında dövüldü. Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam, bu gençlere gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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Ereğli'de tekme ve yumruklu laf atma kavgasıEreğli'de tekme ve yumruklu laf atma kavgası

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