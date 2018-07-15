Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (3)

Güvenlik güçleri, Doğu Karadeniz’de Gümüşhane, Giresun ve Trabzon üçgeninde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede hava desteğiyle yürütülen operasyonlarda, bölgede bazı noktalara konuşlandırılan ‘Kobra’ adlı zırhlı araçta yer alan kameralardan, Kürtün ilçesi Alacainek Yaylası kırsalında PKK’lı teröristlerden görüntü aldı. Bunun üzerine görüntü alınan bölgeye yoğunlaşan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri takviye ekiplerin de sevk edildiği alanı ablukaya aldı. Saklandıkları ormanlık alanda yakalanacaklarını anlayan PKK’lı teröristler, bölgede etkili olan yoğun sisten de yaralanarak kaçmak istedi. Bulundukları alanı terk edip, kaçışlarını sürdüren teröristler, yoğun sisin etkisini de kaybetmesiyle Sarıtaş Yaylası’ndaki kırsal alanda kendilerini açık etti. Sisin etkisini kaybetmesiyle ulaştıkları yer ve çevresinde çaresiz kalan teröristler ile bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı terörist grubun başında olduğu belirtilen örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan’ın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

SÖZDE KARADENİZ YAPILANMALARI ÇÖKTÜ

Bu arada açılan ilk ateş sonucu etkisiz hale getirilen PKK’ların sözde Karadeniz lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan olduğu belirlendi. Terörist grubun geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit edilmesi olayının ve son olarak Giresun'un Güce ilçesi Ağaçbaşı Yaylası Kavaklıbel mevkiinde Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit eden grup olduğu öğrenildi.

Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında Giresun'un Güce ilçesi kırsalında geçen ay, 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ile 'Berhudan' kod adlı Bedrettin Çeliker isimli teröristlerin ve ardından 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın öldürülmesiyle örgütün sözde Karadeniz yapılanmasının çöktüğü belirtildi.

SİLAHLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan etkisiz hale getirilen ve kırmızı listede aranan 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın, örgütün öldürülen sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın yakın koruması olduğu saptandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin çatışmanın yaşandığı alanda bulunan cesetlerinin fotoğrafları da ortaya çıkarken, PKK'lıların fotoğraflarında kamuflajları ve çantalarının yeni olduğu gözlendi. Başından vurularak etkisiz hale getirilen PKK’lı Mehmet Yakışır'ın elinde küçük ve yanında uzun namlulu, üzerinde yeni nesil gece görüşü olan dürbünlü tüfeğin yer alması da dikkat çekti.