Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (4)

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'daki yaylalar ile kırsal alanlarda yoğunlaştırıldı. Operasyon bölgesi DHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Sisin hakim olduğu kırsal alanda özel timler, kara ve hava destekli operasyonları zorlu arazi koşullarında aralıksız sürdürüyor.
Osman ŞİŞKO- İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)
FOTOĞRAFLI
Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum