Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (4)

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'daki yaylalar ile kırsal alanlarda yoğunlaştırıldı. Operasyon bölgesi DHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Sisin hakim olduğu kırsal alanda özel timler, kara ve hava destekli operasyonları zorlu arazi koşullarında aralıksız sürdürüyor.

Osman ŞİŞKO- İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)

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