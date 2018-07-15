Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (4)

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'daki yaylalar ile kırsal alanlarda yoğunlaştırıldı. Operasyon bölgesi DHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Sisin hakim olduğu kırsal alanda özel timler, kara ve hava destekli operasyonları zorlu arazi koşullarında aralıksız sürdürüyor.
Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum