HABER

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'daki yaylalar ile kırsal alanlarda yoğunlaştırıldı. Operasyon bölgesi DHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Sisin hakim olduğu kırsal alanda özel timler, kara ve hava destekli operasyonları zorlu arazi koşullarında aralıksız sürdürüyor.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Gülnar'da orman yangınıGülnar'da orman yangını
Kutlamalarda kullanılan top mermisi patladı: 4 çocuk yaralıKutlamalarda kullanılan top mermisi patladı: 4 çocuk yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.