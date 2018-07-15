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Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 08:56 | Son Güncelleme

TRABZON’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı teröristlerin başında olduğu belirtilen örgütün Sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod Barış Coşkun, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldü.  Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında 6 gün önce çıkan Uzman Çavuş Ali Cevzic'nin şehit olduğu çatışmanın ardından, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Giresun- Gümüşhane- Trabzon üçgeninde yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonlar sonuç verdi.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı teröristlerin başında olduğu belirtilen örgütün Sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod Barış Coşkun, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldü.
Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında 6 gün önce çıkan Uzman Çavuş Ali Cevzic'nin şehit olduğu çatışmanın ardından, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Giresun- Gümüşhane- Trabzon üçgeninde yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonlar sonuç verdi. Güvenlik güçleri, bugün saaat 02.30 sıralarında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Sarıtaş Yaylası kırsalında PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerin, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden grubun başında olduğu belirtilen, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod Barış Coşkun olduğu belirlendi.
BAKAN SOYLU DUYURDU
İki teröristin etkisiz hale getirildiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü" ifadelerini kullandı.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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