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Eren Erdem gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Eren Erdem Ankara'da gözaltına alındı.

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
CHP Milletvekili Eren Erdem Ankara'da gözaltına alındı. Erdem'in, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle yakalama talebinde bulunması üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararıyla gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Eren Erdem hakkında "kaçma şüphesi" bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu. Bunun üzerine Karşı Gazetesi davasına bakan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi de Erdem hakkında dün mahkeme huzuruna getirilmesi için yakalama kararı çıkardı. Eren Erdem de bu karar üzerine Ankara'da gözaltına alındı. Erdem'in İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.
Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

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