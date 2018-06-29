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Eren Erdem tutuklandı-2

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özden ATİK-İSTANBUL,(DHA)
CHP Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen CHP Milletvekili Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Mahkeme kararında "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kendi twitter hesabında "ilk durak Maraş yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu, gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına" denildi.
Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

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