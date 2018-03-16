Erenler’deki çatı yangını korkuttu

Sakarya’nın Erenler ilçesindeki bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın hakkında inceleme başlatıldı.
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu
TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum