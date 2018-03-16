HABER

Erenler’deki çatı yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:39 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesindeki bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Erenler’deki çatı yangını korkuttu

Sakarya’nın Erenler ilçesindeki bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Erenler’deki çatı yangını korkuttu

Erenler’deki çatı yangını korkuttu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehitAfrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.