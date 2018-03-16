Erenler’deki çatı yangını korkuttu

Sakarya’nın Erenler ilçesindeki bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın hakkında inceleme başlatıldı.