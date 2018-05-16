Ergani'de 5 kişinin öldüğü arazi kavgasına 16 gözaltı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili, her iki aileden toplam 16 kişi gözaltına alındı. Silahlı çatışmada yaşamını yitiren Sosyal Ailesi'nden 4 kişi Çınar ilçesinde, Eken Ailesi'nden 1 kişi ise çatışmanın meydana geldiği köyde toprağa verildi.
Ergani'ye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında dün saat 13.00 sıralarında, mahkemeye taşınan arazi anlaşmazlığı yüzünden Ekinci ve Soysal aileleri fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışmada Ayşe Sosyal (51), Abdulkadir Sosyal (21), Ferhan Sosyal (17), Sadrettin Sosyal (17) ve Ünal Eken (16) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, her iki aileden 16 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı Şeyhgür mezrasına dün gelen 135'i korucu, 250 güvenlik görevlisinin de köyde ve çevresinde önlemlerini sürdürdüğü belirtildi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Silahlı çatışmada yaşamını yitiren Sosyal Ailesi'nden 4 kişi Çınar ilçesinde, Eken Ailesi'nden 1 kişi ise çatışmanın meydana geldiği köyde toprağa verildi.
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