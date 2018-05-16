HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ergani'de 5 kişinin öldüğü arazi kavgasına 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili, her iki aileden toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili, her iki aileden toplam 16 kişi gözaltına alındı. Silahlı çatışmada yaşamını yitiren Sosyal Ailesi'nden 4 kişi Çınar ilçesinde, Eken Ailesi'nden 1 kişi ise çatışmanın meydana geldiği köyde toprağa verildi.
Ergani'ye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında dün saat 13.00 sıralarında, mahkemeye taşınan arazi anlaşmazlığı yüzünden Ekinci ve Soysal aileleri fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışmada Ayşe Sosyal (51), Abdulkadir Sosyal (21), Ferhan Sosyal (17), Sadrettin Sosyal (17) ve Ünal Eken (16) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, her iki aileden 16 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı Şeyhgür mezrasına dün gelen 135'i korucu, 250 güvenlik görevlisinin de köyde ve çevresinde önlemlerini sürdürdüğü belirtildi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Silahlı çatışmada yaşamını yitiren Sosyal Ailesi'nden 4 kişi Çınar ilçesinde, Eken Ailesi'nden 1 kişi ise çatışmanın meydana geldiği köyde toprağa verildi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Beton dökülen inşaatta çökme: 2 yaralıBeton dökülen inşaatta çökme: 2 yaralı
Halk otobüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralıHalk otobüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Diğer Haberler
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.