Ergani'de iki aile çatıştı: 5 ölü, 2 yaralı (3)

Felat BOZARSLAN- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mahkemeye taşınan arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ekinci ve Soysal ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İki aile üyeleri arasında çıkan çatışmada Soysal ailesinden 4, Ekinci ailesinden 1 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, helikopterle köyden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri, köyde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, giriş-çıkışlar da kontrollü olarak yapılıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum