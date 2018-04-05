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Ergani’de silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki U.A.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki U.A. hayatını kaybetti.
Olay, Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki U.A. kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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