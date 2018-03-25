Ergene taştı, konutların deposunu su bastı

Edirne’de yağışların artması nedeniyle taşan Ergene Nehri’nin kenarında bulunan konutların depo ve kalorifer dairelerini su bastı.
Ergene Nehri’nin taşması sonucu nehrin kenarında bulunan konutların depo ve kalorifer dairelerini su bastı, tarım arazileri de sular altında kaldı. Vatandaşlar tarlalara gübre atmak için giremediklerini belirtti. Kendi imkanlarıyla set yaparak taşkından korunmaya çalıştıklarını söyleyen vatandaşlar, konutların kalorifer dairesini su basması nedeniyle elektrikli soba ya da kömür sobası ile ısındıklarını söyledi.
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