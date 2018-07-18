Ergene'de kozmetik fabrikasında yangın

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kozmetik fabrikasının dolum bölümündeki yangın, kısa sürede büyüdü. Çalışanlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Bu sırada parfüm kutularının patlaması, çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine Çorlu, Çerkezköy ile diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması uzun süre sürdü.
Olayda iki itfaiye eri de dumandan etkilenmesi sonucu sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
Olay yerine gelen Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangına itfaiye ekipleri müdahalesini yapmıştır. Şu an soğutma çalışması sürüyor. Yangın kontrol altına alınmıştır" dedi.
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