Erkek arkadaşına kızdı, seyir halindeki araçtan atladı

İstanbul Şişli’de erkek arkadaşıyla tartışan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Hafif yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 34 N 3539 plakalı araç içerisinde bulunan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan Çilem K., sinir krizi geçirerek kendisini dışarı attı. Kız arkadaşının kendisini attığını gören şahıs ise aracını durdurarak yardımına koştu. Otomobilden bir kadının yola düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Seyir halindeki otomobilden atlayarak yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, yaralı kadının kız arkadaşı olduğunu ifade etti. Seyir halindeyken kız arkadaşıyla tartıştıklarını belirten Erol D., tartışmanın büyümesi üzerine kız arkadaşının kendini araçtan aşağıya attığını iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Erol D.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler sürücü hakkında işlem başlattı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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