Erkek arkadaşını taciz iddiasıyla öldürmüş (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler Fatma Yıldırım ve Ahmet Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.