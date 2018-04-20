HABER

Erkek arkadaşını taciz iddiasıyla öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

2 KİŞİ TUTUKLANDI Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler Fatma Yıldırım ve Ahmet Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çiftlik Bank CEO'su için flaş kararÇiftlik Bank CEO'su için flaş karar
24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.