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Erkek arkadaşının öldürdüğü Ayten'in ailesi melek kızımız artık yok

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'un Ağlasun ilçesinde dün erkek arkadaşı 19 yaşındaki Furkan K. tarafından önce bıçaklanıp sonra da yastıkla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik'in cenazesini almaya gelen annesi Huriye ve babası Erdinç Keklik, Melek kızımız artık yok diye gözyaşı döktü. Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında dün meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin'den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.'nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'ne gönderildi.'MELEK KIZIMIZA KIYAMAZKEN, BAŞKALARI KIYDI'Mersin'de oturan Ayten Keklik'in ailesi acı haberi alarak dün akşam saatlerinde Burdur'a geldi. Huriye ve Erdinç Keklik çifti bu sabah ise kızlarının cenazesini teşhis için hastane morguna gitti. Baba Erdinç Keklik teşhis için morga girdikten sonra fenalaşınca sakinleştirici yapıldı. Morg önündeki bankta oturan Huriye ve Erdinç Keklik çifti, Melek kızımıza kıyamazken, başkaları kıydı. Cenazene bakmaya mı gelecektik Melek kızımız artık yok diye gözyaşı döktü. Ayten Keklik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Diğer yandan, Furkan K.'nin ise Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.Furkan K. ile Ayten Keklik'in yaklaşık 3 yıldır arkadaş oldukları kaydedildi.

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