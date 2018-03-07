Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Engin Kenanoğlu’nun güvenlik korucularından birinin oğlu olduğunu belirterek, “Erkekseniz lağım fareleri gibi saklandığınız deliklerden ordumuzun karşısına çıkın. Bir insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkını elinden niye alıyorsunuz. Hangi canilik, hangi kin, hangi öfke sizi bir çocuğu öldürmeye yöneltiyor” dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde teröristlerin odun toplamaya giden vatandaşlara roketatarlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Engin Kenanoğlu’nun bölgede görev yapan güvenlik korucularından birinin oğlu olduğunu söyledi. Sözen, bu terörist saldırıyı kınadığını ifade ederek, “Hain, alçak ve çapulcular korosu PKK’ya sesleniyorum; odun toplamaya giden bir çocuktan ne istiyorsunuz. Sizin gücünüz bir çocuğa mı yetiyor? Erkekseniz lağım fareleri gibi saklandığınız deliklerden ordumuzun karşısına çıksanıza. Bir insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkını elinden niye alıyorsunuz? Hangi canilik, hangi kin, hangi öfke sizi bir çocuğu öldürmeye yöneltiyor. Yeri geldi mi demokrasi, insan hakları gibi tertemiz duyguların arkasına sığınıyorsunuz. Bu tertemiz duyguları o kirli ağızlarına alıp kirletiyorsunuz. Bu çocuğun ve şehit ettiğiniz binlerce masum ve savunmasız çocuğun, vatandaşın hakkını hukukunu kim ödeyecek? Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu gencecik çocuğa kıyan hain ve alçak teröristleri lanetliyorum” diye konuştu.
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