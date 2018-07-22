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Erken müdahale hayat kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Necmi El Aran(14), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Erken müdahale hayat kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Necmi El Aran(14), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli Belediyesi'ne ait plajda meydana geldi. Ailesi ile birlikte sahile gelen Necmi El Aran, serinlemek için denize girdi. Necmi El Aran, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçirdiği görülen Necmi El Aran'a plajda görevli cankurtaranlar, kısa sürede müdahale etti. Sahile çıkarılan Necmi El Aran'a, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Necmi El Aran, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi El Aran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Plaj sorumlusu Yıldıray Ağar, çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine jet-ski ile anında müdahale ettiklerini ve çocuğu kıyıya çıkardıklarını söyledi.

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Erken müdahale hayat kurtardıErken müdahale hayat kurtardıErken müdahale hayat kurtardı

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