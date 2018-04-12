Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan 32 parselin ihalesinde, 40 yıllık evini alamayacağını anlayan bir kadın sinir krizi geçirerek bayılırken bazı vatandaşlar ihalenin iptal edilmesine tepki göstererek güvenlik görevlileriyle tartıştı. Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Ermenek Mahallesi’nde bazı arsaları, arazi ve parselleri, açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi'nde 3 gündür devam eden 139 parselin ihalesi dün itibarıyla tamamlanırken, bugün de üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan 32 parselin ihalesine gidildi. Sabah 09.30’da başlayan ihale öncesinde polis ve çevik kuvvet güvenlik önlemi aldı. Ermenek sakinleri, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. Bazı mahalleliler ise kendi arazisine dışarıdan başka şahıslar ile komşularının girdiğini ileri sürerek hem komşularıyla hem de belediye yetkilileriyle tartıştı. MUHTARI İHALEYE SOKULMADI



Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, daha önceki ihalelerde alınmasına karşın bu ihalede içeri alınmadığını öne sürerek, "Ermenek mahalle muhtarını dahi komisyon ve zabıta içeriye almıyor. İçeriye giren vatandaşlar nasıl girdi. Bu işte bir şüphe var. Evlerimizi almak isteyen bu vatandaşlar helikopterle mi girdi binaya? Benim muhtar olarak dahi içeri girmeme zabıtalar engel oluyor" dedi.

'BURALAR ATASINDAN KALMA YERLER'



Bir başka vatandaş ise tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu vatandaş komisyondan bir açıklama bekliyor. İnsanların anasından-babasından miras kalan evleri gitti. Ermenek'te ihalelerin az bir kısmını orada oturanlar aldı. Gerisini rantçılar aldı. Ermenek'i ranta teslim ettiler. 10 kişiden bir kişi alıyor, vatandaş aldı diyorlar. İstanbul Kağıthane Belediyesi gecekondu evleri enkaz bedelini belirleyerek ihaleye çıkardı. Bizim belediyemiz evlerin enkaz bedelini belirlemeden ihaleye çıkardı. Bu resmen milletin evini peşkeş çekmektir. Evlerini alamayanlar ağlayarak gidiyor, yazık değil mi bu millete. Nasıl bir sosyal adalet var, nasıl halkçı bir belediye bu, belediyenin malıymış. Belediyeye babasından miras mı kaldı. Adam koyun çobanlığı yaptı burada. Atasından kalma buralar. Evi var çardağı var, yıllardır vergisini vermiş." 40 YILLIK EVİNİ KAYBEDECEĞİNİ ANLAYINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



İhalenin başlamasıyla birlikte gerginlik daha da arttı. 40 yıllık evlerinin arazini kaybedeceğini anlayan Ayşe K. isimli bir kadın, karşı tarafın da verdiği teklifin neredeyse 10 katını vererek evinin başkasına gitmemesini istedi. Daha sonra ücreti ödeyemeyeceğini anlayan kadın, sinir krizleri geçirerek bayıldı. İhale salonunda suyla ayıltılmaya çalışılan gözü yaşlı kadın, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ayşe K.'nin girdiği ihale iptal edildi.