Ermenek'te 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde polis tarafından düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yabancı uyruklu kadınları, erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Kırgızistan uyruklu N.E. ve G.S. adlı kadın ile İ.A., A.K. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kadın, ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Karaman Göç İdaresi'ne teslim edildi. 3 şüpheli de sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
Okuyucu Yorumları 0 yorum