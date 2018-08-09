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Ermenek'te 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 21:51 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde polis tarafından düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.   Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yabancı uyruklu kadınları, erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı.

Ermenek'te 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde polis tarafından düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yabancı uyruklu kadınları, erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Kırgızistan uyruklu N.E. ve G.S. adlı kadın ile İ.A., A.K. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kadın, ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Karaman Göç İdaresi'ne teslim edildi. 3 şüpheli de sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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